Таропрогноз на 13 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу
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Несмотря на мрачные ожидания от пятницы 13-го, день обещает быть хорошим
В пятницу, 13 октября 2023 года, некоторые могут столкнуться с внезапными переменами, однако практически для всех этот день станет весьма успешным.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
Перевернутая Четверка жезлов
Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.
Рыцарь мечей
Эта карта предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах.
Маг
Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.
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