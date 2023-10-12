Таропрогноз на 13 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Несмотря на мрачные ожидания от пятницы 13-го, день обещает быть хорошим

В пятницу, 13 октября 2023 года, некоторые могут столкнуться с внезапными переменами, однако практически для всех этот день станет весьма успешным.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Четверка жезлов, Рыцарь мечей, Маг

Перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Рыцарь мечей

Эта карта предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах.

Маг

Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

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