Таропрогноз на 13 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Незважаючи на похмурі очікування від п’ятниці 13-го, день обіцяє бути хорошим

У п’ятницю, 13 жовтня 2023 року, дехто може зіткнутися з раптовими змінами, проте практично для всіх цей день стане вельми успішним.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на тринадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Четвірка жезлів, Лицар мечів, Маг

Перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має тільки позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Лицар мечів

Ця карта передбачає раптові, несподівані події і може бути навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах.

Маг

Ця карта говорить, що скоро Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

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