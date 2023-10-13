Таких сразу пять: эти знаки Зодиака могут вот-вот провалиться в финансовую яму

Готовьтесь к снижению зарплаты и трудностям на работе

Второй месяц осени в 2023 году ознаменуется финансовыми трудностями сразу для пяти знаков Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Близнецы, Рак, Скорпион, Стрелец и Водолей. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на весь октябрь.

Близнецам выпал перевернутый Туз кубков

В этом положении карта говорит, что все возможности будут упущены, а надежды на улучшение финансового положения не оправдаются.

Ракам выпала перевернутая Умеренность

Раки в течение месяца будут склонны к импульсивным тратам, непродуманным поступкам, и не смогут плодотворно работать в команде.

Скорпионам выпала перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть не организованы и летать в облаках, в связи с чем планы и творческие задумки реализовать не удастся.

Стрельцам выпал перевернутый Император

В перевернутом положении это негативная карта в плане финансов, — возможно, у Вас могут быть проблемы с деспотичным начальником, снижение доходов или же "черные" методы заработка.

Водолеям выпал Отшельник

Отшельникам не нужны деньги. Вот и Вы пока можете быть вынуждены вести простую аскетическую жизнь, столкнуться с финансовыми ограничениями, снижением доходов и провалами на работе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года