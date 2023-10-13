Таких одразу п’ять: ці знаки Зодіаку можуть ось-ось провалитися у фінансову яму

Готуйтеся до зниження зарплати та труднощів на роботі

Другий місяць осені у 2023 році ознаменується фінансовими труднощами одразу для п’яти знаків Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Близнюки, Рак, Скорпіон, Стрілець та Водолій. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на весь жовтень.

Близнюкам випав перевернутий Туз кубків

У цьому положенні карта каже, що всі можливості будуть втрачені, а сподівання на покращення фінансового стану не виправдаються.

Ракам випала перевернута Помірність

Раки протягом місяця будуть схильні до імпульсивних витрат, непродуманих вчинків і не зможуть плідно працювати у команді.

Скорпіонам випала перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути не організовані та літати у хмарах, у зв’язку з чим плани та творчі задуми реалізувати не вдасться.

Стрільцям випав перевернутий Імператор

У перевернутому положенні це негативна карта в плані фінансів, можливо, у Вас можуть бути проблеми з деспотичним начальником, зниження доходів або "чорні" методи заробітку.

Водоліям випав Самітник

Самітникам не потрібні гроші. Ось і Ви поки що можете бути змушені вести просте аскетичне життя, зіткнутися з фінансовими обмеженнями, зниженням доходів та провалами на роботі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року.