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Таропрогноз на 14 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 14 октября
Прогноз Таро, чего всем ждать 14 октября. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В субботу, 14 октября 2023 года, к некоторым успех сам может плыть в руки, в то время как другим придется довольствоваться умеренными благами и не очень хорошими новостями.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Императрица, Восьмерка мечей, перевернутый Мир

Императрица

Это одна из самых приятных карт в колоде, которая обещает, что Вы будете процветать эмоционально и материально, а все блага и радости будут сами плыть к Вам в руки.

Восьмерка мечей

Вскоре Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Перевернутый Мир

В этом положении карта говорит о том, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каких знаков Зодиака вскоре ждет финансовая яма.

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