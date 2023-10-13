Таропрогноз на 14 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У суботу, 14 жовтня 2023 року, до деяких успіх сам може пливти в руки, тоді як іншим доведеться задовольнятися помірними благами та не дуже добрими новинами.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на чотирнадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Імператриця, Вісімка мечів, перевернутий Мир

Імператриця

Це одна з найприємніших карт у колоді, яка обіцяє, що Ви процвітатимете емоційно та матеріально, а всі блага та радості самі плитимуть до Вас у руки.

Вісімка мечів

Незабаром Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Перевернутий Світ

У цьому положенні карта говорить про те, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки що не настане.

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