Зачем использовать глицерин во время стирки: вы скажете "спасибо"

Результат вас приятно удивит

Каждый стремится, чтобы после стирки домашнее белье всегда выглядело как новое, однако часто достичь этого эффекта бывает непросто. В арсенале у некоторых и вправду дома есть различные моющие средства, отбеливатели и кондиционеры, но их стоимость не всегда приемлема. Есть способ сделать белье мягким и свежим, при этом затраты будут значительно ниже.

Доступной и отличной альтернативой дорогому бельевому кондиционеру является обычный глицерин, который можно найти в каждой аптечке, пишет Ukr.Media. Применение этого средства делает вещи более мягкими, нежными и с приятным ароматом.

Как стирать белье в машинке с глицерином

Глицерин улучшает качество воды и мягчит ткани, что облегчает борьбу с въевшимися пятнами на одежде. К тому же, благодаря своим свойствам, после стирки одежда не только становится мягкой и нежной, но и легче глажке.

Для достижения подобного эффекта, достаточно добавить две столовые ложки глицерина вместо бельевого кондиционера в лоток стиральной машины. По желанию, можно также добавить немного эфирных масел для того, чтобы одежда приобрела приятный аромат.

Ранее мы писали, как быстро высушить одежду после стирки. Этот трюк пригодится, если на улице сырая, влажная погода.