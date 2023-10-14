Убрать жировые отложения в духовке можно лишь 2 ингредиентами: стоят копейки

Эти средства нужно всего лишь нанести на поверхность на ночь

Очистка вашей духовки может быть как раз одним из тех заданий, которые вы постоянно откладываете на долгое время. Однако важно помнить, что чистая духовка обеспечивает безопасность при приготовлении пищи и предотвращает появление неприятного запаха от застаревших жировых осадков. Избавиться от жира и грязи можно даже без использования агрессивных химических средств.

Все необходимое уже находится в вашем кухонном шкафу. Речь идет о доступных, но эффективных продуктах, таких как пищевая сода и уксус, пишет express.

Сода — это один из наиболее широко известных и эффективных способов экологичной уборки кухни. Этот натуральный разрыхлитель не только устраняет неприятные запахи, но также может быть использован для очистки духовок, микроволновых печей и даже затирки плитки.

Как отчистить жир в духовке

Возьмите небольшое количество воды и смешайте ее с пищевой содой, чтобы получилась паста. Равномерно распределите эту пасту по внутренней поверхности духовки, не забыв при этом о полках и стеклянной двери. Убедитесь, что все покрыто равномерно, и оставьте на ночь. На следующий день паста с пищевой содой должна полностью высохнуть. Наполните пустой распылитель бутылки неразбавленным уксусом и тщательно распылите его внутри духовки. Затем закройте дверцу духовки и оставьте на один-два часа. Возьмите тряпку или губку и осторожно протрите поверхность, выполняя круговые движения. Жир будет удаляться легко.

Ранее "Телеграф" писал, как очистить решетку духовки до блеска. Простая хитрость с обычным пакетом сэкономит время и силы.