Таропрогноз на 15 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

День обещает быть тяжелым

Воскресенье, 15 октября 2023 года, многим принесет обман, плохие новости, депрессивное настроение, крушение планов и надежд. Но, к счастью, со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Шестерка пентаклей, Тройка мечей, перевернутая Звезда

Перевернутая Шестерка пентаклей

В ближайшее время у Вас могут возникнуть трудности финансового характера, ввиду чего стоит отказаться от азартных игр и заключения сделок, велика возможность обмана. Также в ближайшее время Вы можете почувствовать холод со стороны партнера в отношениях.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Ждите плохих вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Перевернутая Звезда

В скором времени какие-то Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое бесплатное средство так же эффективно для лечения депрессии, как и антидепрессанты.