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Таропрогноз на 15 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 15 октября
Прогноз Таро, чего всем ждать 15 октября. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть тяжелым

Воскресенье, 15 октября 2023 года, многим принесет обман, плохие новости, депрессивное настроение, крушение планов и надежд. Но, к счастью, со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Шестерка пентаклей, Тройка мечей, перевернутая Звезда

Перевернутая Шестерка пентаклей

В ближайшее время у Вас могут возникнуть трудности финансового характера, ввиду чего стоит отказаться от азартных игр и заключения сделок, велика возможность обмана. Также в ближайшее время Вы можете почувствовать холод со стороны партнера в отношениях.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Ждите плохих вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Перевернутая Звезда

В скором времени какие-то Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое бесплатное средство так же эффективно для лечения депрессии, как и антидепрессанты.

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