Таропрогноз на 15 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

День обіцяє бути важким

Неділя, 15 жовтня 2023 року, багатьом принесе обман, погані новини, депресивний настрій, крах планів та надій. Але, на щастя, з усім можна впоратися, якщо наперед знати, до чого бути готовим.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятнадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Шістка пентаклів, Трійка мечів, перевернута Зірка

Перевернута Шістка пентаклів

Найближчим часом у Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, через що варто відмовитися від азартних ігор та укладання угод, велика можливість обману. Також найближчим часом Ви можете відчути холод із боку партнера у стосунках.

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Перевернута Зірка

Незабаром якісь Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, виберіть хороший фільм, запишіться на йогу або купіть смачненького.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який безкоштовний засіб так само ефективний для лікування депресії, як і антидепресанти.