Таропрогноз на 16 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В понедельник, 16 октября 2023 года, у некоторых могут быть досадные неприятности и конфликты, однако большинство других ждут перемены и счастливые повороты судьбы.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка кубков, Башня, перевернутая Тройка пентаклей

Тройка кубков

Коротко значение этой карты можно описать как "счастливый конец". Скоро какая-то печальная ситуация в Вашей жизни изменится к лучшему. Это может быть выздоровление от болезни, примирение с близким человеком, решение проблем с работой и т.д.

Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и отсутствия особого желания Вы можете филонить в разных аспектах, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.

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