Таропрогноз на 16 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У понеділок, 16 жовтня 2023 року, у деяких можуть бути прикрі неприємності та конфлікти, проте більшість інших чекають зміни та щасливі повороти долі.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на шістнадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка кубків, Вежа, перевернута Трійка пентаклів

Трійка кубків

Коротко значення цієї карти можна описати як "щасливий кінець". Незабаром якась сумна ситуація у Вашому житті зміниться на краще. Це може бути одужання від хвороби, примирення з близькою людиною, вирішення проблем із роботою тощо.

Вежа

Для Вас настав переломний момент, і найближчим часом у Ваше життя можуть увірватися зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та відсутність особливого бажання Ви можете філонити в різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

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