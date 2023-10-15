Заморозки вже на підході: яким областям чекати "мінусів" на тижні

Похолодає по всій країні, однак у кількох областях найсильніше

З жовтня осінь в Україні різко вступила у свої права, і, подарувавши лише два дні тепла, знову повертається до похолодання.

А вже за лічені дні синоптики обіцяють заморозки у кількох областях. Про це можна судити за прогнозами "Укргідрометцентру" на найближчий час.

Різко холоднішатиме з понеділка, 16 жовтня, проте спочатку мінімальна температура повітря буде на рівні 4-6 градусів. З 17 жовтня похолодання посилиться і в західних областях температура вночі може впасти до 1 градуса тепла, тоді як у решті регіонів середня температура буде на рівні 5-7 градусів.

У середу, 18 жовтня, тенденції до похолодання посиляться ще більше, внаслідок чого в Чернівецькій області очікується похолодання до 1 градуса тепла, у Львівській — до 0 градусів, а в Закарпатській та Івано-Франківській областях — до -1 градуса морозу. У решті регіонів, крім південних, температура може впасти в середньому до 2-5 градусів.

Прогноз погоди в Україні 18.10.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто чекати у жовтні ще й магнітних бур.