Заморозки уже на подходе: каким областям ждать "минусов" на неделе

Похолодает по всей стране, однако в нескольких областях сильнее всего

С октября осень в Украине резко вступила в свои права, и, подарив всего два дня тепла, вновь возвращается к похолоданию.

А уже через считанные дни синоптики обещают заморозки в нескольких областях. Об этом можно судить по прогнозам "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

Резко холодать будет с понедельника, 16 октября, однако сначала минимальная температура воздуха будет на уровне в 4-6 градусов. С 17 октября похолодание усилится и в западных областях температура ночью может упасть до 1 градуса тепла, в то время как в остальных регионах средняя температура будет на уровне в 5-7 градусов.

В среду, 18 октября, тенденции к похолоданию усилятся еще больше, в результате чего в Черновицкой области ожидается похолодание до 1 градуса тепла, во Львовской, — до 0 градусов, а в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, — до -1 градуса мороза. Во всех остальных регионах, кроме южных, температура может упасть в среднем до 2-5 градусов.

Прогноз погоды в Украине 18.10.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли ждать в октябре еще и магнитных бурь.