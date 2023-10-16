У этих знаков Зодиака все будет очень плохо с деньгами на этой неделе

Их ждут траты, ошибки, и возможно даже увольнение

Третья неделя октября в этом году ознаменуется финансовыми трудностями и испытаниями для представителей сразу четырех знаков Зодиака, — их могут ждать проблемы и большие траты денег.

Речь идет про такие знаки Зодиака как Лев, Дева, Весы и Козерог. Об этом говорит расклад Таро, который "Телеграф" составил на работу и финансы на неделю с 16 по 22 октября. Интересно, что для Дев, Весов и Козерогов финансовый расклад плохой вторую неделю подряд.

Львам выпала перевернутая Шестерка мечей

Какая-то Ваша проблема может стать неразрешимой, — Вы можете совершить ошибку, потерпеть неудачу, сорвать договоренности. Какой-то шаг может быть сделан неверно. Если сможете, постарайтесь вернуться и все начать сначала.

Девам выпала перевернутая Девятка кубков

Возможно, Вы не цените свой успех и достижения, из-за чего ощущаете душевную пустоту, упадок духа и растрачиваете просто так деньги ради мимолетных радостей.

Весам выпала перевернутая Пятерка мечей

Эта карта предупреждает, что скоро Вас может ждать внезапная, но досадная потеря, — это может быть как потеря кошелька, так и потеря работы, или же просто большие финансовые траты, которые не были действительно необходимы.

Козерогам выпала перевернутая Девятка пентаклей

В этом положении карта предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Вы можете потерять что-то, добытое большим трудом, столкнуться с предательством или мошенничеством.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные растения притягивают богатство.