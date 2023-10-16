У цих знаків Зодіаку все буде дуже погано з грошима цього тижня

На них чекають витрати, помилки, і можливо навіть звільнення

Третій тиждень жовтня у 2023 році ознаменується фінансовими труднощами та випробуваннями одразу для чотирьох знаків Зодіаку, — на них можуть чекати проблеми та великі витрати грошей.

Йдеться про такі знаки Зодіаку як Лев, Діва, Терези та Козоріг. Про це говорить розклад Таро, складений на роботу та фінанси на тиждень із 16 по 22 жовтня. Цікаво, що для Дів, Терезів і Козорогів фінансовий розклад поганий другий тиждень поспіль.

Левам випала перевернута Шістка мечів

Якась Ваша проблема може стати нерозв’язною, — Ви можете зробити помилку, зазнати невдачі, зірвати домовленості. Якийсь крок може бути зроблено неправильно. Якщо зможете, спробуйте повернутися і все почати спочатку.

Дівам випала перевернута Дев’ятка кубків

Можливо, Ви не цінуєте свій успіх і досягнення, через що відчуваєте душевну порожнечу, занепад духу і просто витрачаєте гроші заради швидкоплинних радостей.

Терезам випала перевернута П’ятірка мечів

Ця карта попереджає, що скоро на Вас може чекати раптова, але прикра втрата, це може бути як втрата гаманця, так і втрата роботи, або просто необґрунтовані витрати грошей.

Козорогам випала перевернута Дев’ятка пентаклів

У цьому положенні карта попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіткнутися із зрадою чи шахрайством.

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