Таропрогноз на 17 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 17 октября 2023 года, некоторых ждет большая удача и выигрыши, однако у других наоборот может сложиться сложная и неприятная ситуация в жизни.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка жезлов, перевернутый Маг, перевернутый Король пентаклей

Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что в ближайшее время либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

Перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не перерабатывайте, посвятите время отдыху и хобби.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое простое упражнение может на 20% снизить риск болезней сердца.