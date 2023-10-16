Таропрогноз на 17 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 17 жовтня 2023 року, на деяких чекає великий успіх і виграші, проте в інших навпаки може скластися складна і неприємна ситуація в житті.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на сімнадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка жезлів, перевернутий Маг, перевернутий Король пентаклів

Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що найближчим часом або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.

Перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта каже, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та пожадливості. Не переробляйте, присвятіть час відпочинку та хобі.

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