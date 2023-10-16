Укр

Этим знакам Зодиака карты Таро обещают все возможные блага на этой неделе

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Неделя будет отличной для Львов, Весов, Скорпионов и Козерогов Новость обновлена 16 октября 2023, 14:51
Неделя будет отличной для Львов, Весов, Скорпионов и Козерогов. Фото pixabay.com

У них в ближайшее время будет море поводов для радости и счастья

Третья неделя октября в 2023 году обещает всевозможные блага, возможности и успехи, а также море хорошего настроения сразу для четырех знаков Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Лев, Весы, Скорпион и Козерог. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 16 по 22 октября включительно.

Львам выпала Шестерка мечей

В ближайшем времени Вы можете оставить позади все старые проблемы, обретете спокойствие и что-то изменится в Вашей жизни к лучшему.

Весам выпал Туз кубков

Это одна из самых позитивных карт в колоде, и она говорит, что в скором времени у Вас может исполниться давнее желание и даже встретиться настоящая любовь.

Скорпионам выпала Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Козерогам выпал Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Скоро в вашей жизни может что-то сильно измениться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое простое упражнение может сократить риск сердечных болезней сразу на 20%.

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