Этим знакам Зодиака карты Таро обещают все возможные блага на этой неделе
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У них в ближайшее время будет море поводов для радости и счастья
Третья неделя октября в 2023 году обещает всевозможные блага, возможности и успехи, а также море хорошего настроения сразу для четырех знаков Зодиака.
Речь идет про такие знаки как Лев, Весы, Скорпион и Козерог. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 16 по 22 октября включительно.
Львам выпала Шестерка мечей
В ближайшем времени Вы можете оставить позади все старые проблемы, обретете спокойствие и что-то изменится в Вашей жизни к лучшему.
Весам выпал Туз кубков
Это одна из самых позитивных карт в колоде, и она говорит, что в скором времени у Вас может исполниться давнее желание и даже встретиться настоящая любовь.
Скорпионам выпала Девятка кубков
Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.
Козерогам выпал Суд
Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Скоро в вашей жизни может что-то сильно измениться.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое простое упражнение может сократить риск сердечных болезней сразу на 20%.