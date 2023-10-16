Цим знакам Зодіаку карти Таро обіцяють усі можливі блага цього тижня

У них найближчим часом буде море приводів для радості та щастя

Третій тиждень жовтня 2023 року обіцяє всілякі блага, можливості та успіхи, а також море гарного настрою одразу для чотирьох знаків Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Лев, Терези, Скорпіон та Козоріг. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 16 по 22 жовтня включно.

Левам випала Шістка мечів

Найближчим часом Ви можете залишити позаду всі старі проблеми, знайдете спокій і щось зміниться у Вашому житті на краще.

Терезам випав Туз кубків

Це одна з найпозитивніших карток у колоді, і вона каже, що незабаром у Вас може виконатися давнє бажання і навіть зустрітися справжнє кохання.

Скорпіонам випала Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, удача та благополуччя будуть на вашому боці.

Козорогам випав Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Незабаром у вашому житті може щось сильно змінитись.

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