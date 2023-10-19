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Таропрогноз на 20 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 20 октября
Прогноз Таро, чего всем ждать 20 октября. Фото telegraf.com.ua

День должен быть весьма благоприятным

В пятницу, 20 октября 2023 года, некоторым будет нужно позволить себе отдохнуть и ничего не делать, в то время как других ждут выгодные вложения, денежные поступления и перемены к лучшему.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Смерть, Шестерка пентаклей, перевернутая Башня

Перевернутая Смерть

Обычно эта карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и начале нового этапа. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что ближайшее время у Вас будет благоприятным для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

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