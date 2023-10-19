Таропрогноз на 20 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

День має бути дуже сприятливим

У п’ятницю, 20 жовтня 2023 року, деяким буде потрібно дозволити собі відпочити і нічого не робити, тоді як на інших чекають вигідні вкладення, грошові надходження та зміни на краще.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Смерть, Шістка пентаклів, перевернута Вежа

Перевернута Смерть

Зазвичай ця карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та початок нового етапу. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що найближчий час у Вас буде сприятливим вкладенням. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Перевернута Вежа

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Вежа вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

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