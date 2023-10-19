Рус

Таропрогноз на 20 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Прогноз Таро, на що всім чекати 20 жовтня
Прогноз Таро, на що всім чекати 20 жовтня. Фото telegraf.com.ua

День має бути дуже сприятливим

У п’ятницю, 20 жовтня 2023 року, деяким буде потрібно дозволити собі відпочити і нічого не робити, тоді як на інших чекають вигідні вкладення, грошові надходження та зміни на краще.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Смерть, Шістка пентаклів, перевернута Вежа

Перевернута Смерть

Зазвичай ця карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та початок нового етапу. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що найближчий час у Вас буде сприятливим вкладенням. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Перевернута Вежа

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Вежа вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні рослини токсичні для котів і можуть завдати шкоди їхньому здоров’ю.

Теги:
#Прогноз Таро