Миша Крупин прекращает музыкальную карьеру: почему он принял такое решение

Что заставило музыканта прекратить карьеру и навсегда ли это

Выступление Миши Крупина на акустическом концерте, состоявшемся 18 октября в Одессе в ресторане Reef, закончилось скандалом. Напомним, что ранее вместе со звездами Анной Тринчер, Юрием Ткачем, Никитой Добрыниным, Кристиной Шишпор, Соней Морозюк, Милой Еремеевой и другими он участвовал в реализации благотворительного проекта "Оберег Украины".

Концерт в Одессе проводился с целью сбора средств на приобретение автомобиля бойцам ВСУ, несущих службу на передовой в Донбассе. После него, утром 19 октября лидер группы "Корпорация" опубликовал на своей инстаграм-странице заявление, в котором говорится о временном прекращении музыкальной карьеры. Он поклонникам объяснил, что побудило его к принятию такого решения.

К публике музыкант вышел в нетрезвом виде. В социальных сетях быстро распространилось видео с его выступлением, на котором он шатается. Крупин даже обратился к публике.

- Друзья, не обращайте внимания, потому что я приехал сегодня в Одессу, и меня так набухали очень просто… У меня просто один вопрос. Вы что тут все ох***и, что ли? Вы готовы к тусе? – говорит на видео Крупин.

Утром, оправившись от случившегося, музыкант признал свою вину и попросил прощения у поклонников. Также он отметил, что ему стыдно за такой поступок.

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