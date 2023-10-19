Міша Крупін припиняє музичну кар’єру: чому він прийняв таке рішення

Що змусило музиканта припинити кар'єру і чи це назавжди

Виступ Міши Крупіна на акустичному концерті, що відбувся 18 жовтня в Одесі в ресторані Reef, закінчився скандалом. Нагадаємо, що раніше разом із зірками Анною Трінчер, Юрієм Ткачем, Нікітою Добриніним, Христиною Шишпор, Сонею Морозюк, Мілою Єрємєєвою та іншими він брав участь у реалізації благодійного проєкту "Оберіг України".

Концерт в Одесі проводився з метою збору коштів на придбання автомобіля бійцям ЗСУ, що несуть службу на передовій у Донбасі. Після нього, уранці 19 жовтня лідер групи "Корпорація"опублікував на своїй інстаграм-сторінці заяву, в якій ідеться про тимчасове припинення музичної кар’єри. Він шанувальникам пояснив, що спонукало його до прийняття такого рішення.

До публіки музикант вийшов у нетверезому вигляді. У соціальних мережах швидко поширилося відео з його виступом, на якому він хитається. Крупін навіть звернувся до публіки.

- Друзі, не звертайте уваги, тому що я приїхав сьогодні в Одесу, і мене так набухали ох****о просто… В мене просто одне питання. Ви шо тут всі ох***и, чи шо? Ви готові до туси? – говорить на відео Крупін.

Вранці, оговтавшись від того, що сталося, музикант визнав свою провину і попросив вибачення в шанувальників. Також він зазначив, що йому соромно за такий вчинок.

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