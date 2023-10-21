Таропрогноз на 21 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Всем без исключения этот день лучше провести с близкими

В субботу, 21 октября 2023 года, некоторых ждут внутренние терзания, в то время как другие наоборот смогут сблизиться с кем-то или исполнить давнее желание.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать первый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Король пентаклей, Семерка пентаклей, Двойка кубков

Перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не перерабатывайте в этот день, посвятите время отдыху и хобби.

Семерка пентаклей

Вы получили какой-то результат своего труда, но по каким-то причинам не очень им довольны, — может быть, у Вас были другие ожидания, а то и вовсе Вам было нужно что-то другое. Совет карты: не принимайте пока важных решений, замедлитесь и проведите время с близкими.

Двойка кубков

Поздравляем, эта карта называется "Владыка любви", и она обещает, что в скором времени у Вас может случиться что-то хорошее на личном фронте, и отношения с кем-то могут выйти на следующий уровень. Также не упустите возможность провести время с близкими, и не игнорируйте их советы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.