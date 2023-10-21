Таропрогноз на 21 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Всім без винятку цей день краще провести з близькими

У суботу, 21 жовтня 2023 року, на деяких чекають внутрішні протиріччя, в той час як інші навпаки зможуть зблизитися з кимось або виконати давнє бажання.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять перший день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Король пентаклів, Сімка пентаклів, Двійка кубків

Перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та пожадливості. Не переробляйте цього дня, присвятіть час відпочинку та хобі.

Сімка пентаклів

Ви отримали якийсь результат своєї праці, але з якихось причин не дуже їм задоволені, можливо, у Вас були інші очікування, а то й зовсім Вам було потрібно щось інше. Порада картки: не приймайте поки що важливих рішень, сповільніться та проведіть час із близькими.

Двійка кубків

Вітаємо, ця карта називається "Владика кохання", і вона обіцяє, що незабаром у Вас може статися щось хороше на особистому фронті, і стосунки з кимось можуть вийти на наступний рівень. Також не прогавте можливість провести час із близькими, і не ігноруйте їхні поради.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.