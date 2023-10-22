Поможет соль и другие подручные средства: рабочие способы отмыть надоевшую гарь с кастрюль

Простые советы от опытных хозяек

Если кастрюля загрязняется, значит ею регулярно пользуются, а не стоит без дела. Ну а если уже появились загрязнения, засохший жир и нагар, значит пора искать способы, как это все отмыть.

Как оказалось, подручные средства, которые есть на каждой кухне, отлично с этим справляются, пишет apostrophe.ua. Чтобы очистить все кухонные кастрюли, вам понадобятся соль, сода и хозяйственное мыло.

Кухонная соль

Это одно из самых простых и эффективных средств для выведения пятен и борьбы с жиром. Чтобы отмыть кастрюли, сделайте раствор из соли и воды, он должен получится очень густым. Затем нанесите эту кашицу на кастрюлю и оставьте на 20 минут. Потом можно отмывать, используя губку.

Хозяйственное мыло

Это тоже одно из безопасных и бюджетных средств для чистоты в доме и на кухне. Измельчите мыло теркой, залейте водой и поставьте на плиту вариться. Когда станет понятно, что мыло растворилось, выключите плиту и подождите 15 минут. После этого хорошенько промойте кастрюлю внутри и снаружи, избавляясь от загрязнений.

Сода с уксусом

Это более радикальное средство, которое подойдет для запущенных ситуаций. Очень важно помнить, что такой раствор не стоит использовать для алюминиевых кастрюль. Итак, соедините один к одному воду с уксусом и поставьте греться, когда закипит — выключите плиту и всыпьте три ложки соды. Потом подождите 20 минут и слейте немного жидкости. Консистенция должна быть средне густой, теперь этим можно драить кастрюли.

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