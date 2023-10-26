Таропрогноз на 27 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу
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День должен быть очень даже хорошим
В пятницу, 27 октября 2023 года, у многих могут возникнуть благоприятные возможности, день будет чрезвычайно удачным, радостным и успешным.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
Туз кубков
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вот-вот исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.
Перевернутая Пятерка жезлов
Скоро у Вас может получиться найти хорошее решение неприятной ситуации, которая определенное время наблюдалась в какой-то из сфер Вашей жизни. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы избавляться от старых привычек и заняться спортом.
Девятка кубков
Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про продукты, которые стоит иметь в рационе, чтобы как можно дольше оставаться молодым и здоровым.