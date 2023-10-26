Таропрогноз на 27 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю
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День повинен бути дуже хорошим
У п’ятницю, 27 жовтня 2023 року, у багатьох можуть виникнути сприятливі можливості, день буде надзвичайно вдалим, радісним та успішним.
Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять сьомий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
Туз кубків
Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, ось-ось виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.
Перевернута П’ятірка жезлів
Незабаром Ви можете знайти хороше рішення неприємної ситуації, яка певний час спостерігалася в якійсь із сфер Вашого життя. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас настав чудовий час, щоб позбавлятися старих звичок і зайнятися спортом.
Дев’ятка кубків
Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, удача та благополуччя будуть на вашому боці.
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