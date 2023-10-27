Таропрогноз на 28 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

День обещает быть тяжелым

В субботу, 28 октября 2023 года, многим доведется столкнуться с испытанием, встрять в конфликт и отстаивать свою точку зрения.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать восьмой день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Пятерка жезлов, перевернутый Король кубков, перевернутая Умеренность

Пятерка жезлов

Вскоре Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении в этот день, — кто-то в Вашем окружении может носить маску.

Перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в ближайшее время, — Вы сами можете создать себе проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

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