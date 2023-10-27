Таропрогноз на 28 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
День обіцяє бути важким
У суботу, 28 жовтня 2023 року, багатьом доведеться зіткнутися з випробуванням, вскочити в конфлікт і відстоювати свою точку зору.
Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять восьмий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
П’ятірка жезлів
Незабаром Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.
Перевернутий Король кубків
У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні цього дня, хтось у Вашому оточенні може носити маску.
Перевернута Помірність
Нетерплячість, непоміркованість та дратівливість можуть вилізти Вам боком найближчим часом — Ви самі можете створити собі проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які продукти варто мати в раціоні, щоб якнайдовше залишатися молодим і здоровим.