Таропрогноз на 28 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

День обіцяє бути важким

У суботу, 28 жовтня 2023 року, багатьом доведеться зіткнутися з випробуванням, вскочити в конфлікт і відстоювати свою точку зору.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять восьмий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — П’ятірка жезлів, перевернутий Король кубків, перевернута Помірність

П’ятірка жезлів

Незабаром Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні цього дня, хтось у Вашому оточенні може носити маску.

Перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість та дратівливість можуть вилізти Вам боком найближчим часом — Ви самі можете створити собі проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.

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