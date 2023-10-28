Таропрогноз на 29 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

День должен быть весьма неплохим

В воскресенье, 29 октября 2023 года, у некоторых не обойдется без конфликтов, в то время как других ждут важные решения и начинания.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Двойка жезлов, Семерка жезлов, Влюбленные

Двойка жезлов

Это — Владыка доминиона, который имеет на вооружении прошлые достижения, и вместе с ними задумывает новое предприятие, которое имеет все шансы на успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Семерка жезлов

Эта карта говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Влюбленные

Скоро Вам может понадобиться принять решение, — сделайте это без колебаний. Ваше сердце, ум и интуиция будут в гармонии и подскажут Вам правильный ответ, чтобы исправить все к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое одно простое упражнение может на 20% снизить риск болезней сердца.