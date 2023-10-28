Таропрогноз на 29 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

День має бути вельми непоганим

У неділю, 29 жовтня 2023 року, у деяких не обійдеться без конфліктів, тоді як на інших чекають важливі рішення та починання.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять дев’ятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Двійка жезлів, Сімка жезлів, Закохані

Двійка жезлів

Це — Владика домініону, який має на озброєнні минулі здобутки, і разом із ними замислює нову справу, яка має всі шанси на успіх. Але уникайте занадто поспішних рішень, це може вийти вам боком.

Сімка жезлів

Ця карта говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Закохані

Скоро Вам може знадобитися ухвалити рішення, — зробіть це без вагань. Ваше серце, розум та інтуїція будуть у гармонії та підкажуть Вам правильну відповідь, щоб вирішити все на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка одна проста вправа може на 20% знизити ризик хвороб серця.