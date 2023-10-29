Таропрогноз на 30 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

День должен быть очень хорошим

Понедельник, 30 октября 2023 года, обещает принести массу интересных возможностей и приятных сюрпризов для каждого.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Паж жезлов, Рыцарь пентаклей, Королева пентаклей

Паж жезлов

Вас в скором времени может ждать что-то приятное и неожиданное, — это может быть что угодно, начиная от выгодных предложений и заканчивая интересными знакомствами.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в понедельник Вы сможете проявить свою хватку и лучшие качества. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас новый день. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре по картам Таро.