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Таропрогноз на 30 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 30 октября
Прогноз Таро, чего всем ждать 30 октября. Фото telegraf.com.ua

День должен быть очень хорошим

Понедельник, 30 октября 2023 года, обещает принести массу интересных возможностей и приятных сюрпризов для каждого.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Паж жезлов, Рыцарь пентаклей, Королева пентаклей

Паж жезлов

Вас в скором времени может ждать что-то приятное и неожиданное, — это может быть что угодно, начиная от выгодных предложений и заканчивая интересными знакомствами.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в понедельник Вы сможете проявить свою хватку и лучшие качества. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас новый день. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре по картам Таро.

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