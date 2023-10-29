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Таропрогноз на 30 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 30 жовтня
Прогноз Таро, на що всім чекати 30 жовтня. Фото telegraf.com.ua

День має бути дуже хорошим

Понеділок, 30 жовтня 2023 року, обіцяє принести масу цікавих можливостей та приємних сюрпризів для кожного.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на тридцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Паж жезлів, Лицар пентаклів, Королева пентаклів

Паж жезлів

Вас незабаром може чекати на щось приємне і несподіване, — це може бути будь-що, починаючи від вигідних пропозицій і закінчуючи цікавими знайомствами.

Лицар пентаклів

Карта каже, що у понеділок Ви зможете проявити свою хватку та найкращі якості. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас новий день. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді за картами Таро.

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