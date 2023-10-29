Таропрогноз на 30 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

День має бути дуже хорошим

Понеділок, 30 жовтня 2023 року, обіцяє принести масу цікавих можливостей та приємних сюрпризів для кожного.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на тридцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Паж жезлів, Лицар пентаклів, Королева пентаклів

Паж жезлів

Вас незабаром може чекати на щось приємне і несподіване, — це може бути будь-що, починаючи від вигідних пропозицій і закінчуючи цікавими знайомствами.

Лицар пентаклів

Карта каже, що у понеділок Ви зможете проявити свою хватку та найкращі якості. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас новий день. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді за картами Таро.