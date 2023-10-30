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Таропрогноз на 31 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 31 октября
Прогноз Таро, чего всем ждать 31 октября. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 31 октября 2023 года, некоторые будут без настроения и в апатии, в то время как у других наоборот может улучшиться жизнь, появиться новые возможности.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцать первый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Восьмерка пентаклей, Король пентаклей, перевернутая Пятерка кубков

Перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но в один момент испытали разочарование в деле. Талант и мастерство остаются при Вас, но нет желания больше двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Перевернутая Пятерка кубков

Второе название этой карты "Владыка недостатка в наслаждениях", и в обычном положении она негативная, однако в перевернутом виде несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре по картам Таро.

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