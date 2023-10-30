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Таропрогноз на 31 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 31 жовтня
Прогноз Таро, на що всім чекати 31 жовтня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 31 жовтня 2023 року, деякі будуть без настрою і в апатії, тоді як інші навпаки можуть покращити життя, отримати якісь нові можливості.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на тридцять перший день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Вісімка пентаклів, Король пентаклів, перевернута П’ятірка кубків

Перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але раптом зазнали розчарування у справі. Талант та майстерність залишаються при Вас, але немає бажання більше рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Перевернута П’ятірка кубків

Друга назва цієї карти "Владика нестачі в насолодах", і у звичайному положенні вона негативна, однак у перевернутому вигляді несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді за картами Таро.

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