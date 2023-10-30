Таропрогноз на 31 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У вівторок, 31 жовтня 2023 року, деякі будуть без настрою і в апатії, тоді як інші навпаки можуть покращити життя, отримати якісь нові можливості.
Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на тридцять перший день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
Перевернута Вісімка пентаклів
Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але раптом зазнали розчарування у справі. Талант та майстерність залишаються при Вас, але немає бажання більше рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.
Король пентаклів
Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.
Перевернута П’ятірка кубків
Друга назва цієї карти "Владика нестачі в насолодах", і у звичайному положенні вона негативна, однак у перевернутому вигляді несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді за картами Таро.