Таропрогноз на 1 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 1 ноября 2023 года, некоторые будут полны гармонии, в то время как другим наоборот может прийтись постоять за себя и справляться с неприятностями.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка мечей, Пятерка жезлов, Влюбленные

Перевернутая Пятерка мечей

Эта карта еще называется "Владыка поражения", и она предупреждает, что вот-вот у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Пятерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой борьбы, и она предупреждает, что скоро Вам может понадобиться постоять за себя. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Влюбленные

Скоро Вам может понадобиться принять решение, — сделайте это без колебаний. Ваше сердце, ум и интуиция будут в гармонии и подскажут Вам правильный ответ, чтобы исправить все к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре по картам Таро.