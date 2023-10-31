Таропрогноз на 1 листопада 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У середу, 1 листопада 2023 року, деякі будуть сповнені гармонії, тоді як іншим навпаки може доведеться постояти за себе і поратися з неприємностями.
Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на перший день листопада. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
Перевернута П’ятірка мечів
Ця карта ще називається "Владика поразки", і вона попереджає, що ось-ось у Вас може щось піти не за планом, може звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.
П’ятірка жезлів
Ще ця карта називається Владикою боротьби, і вона попереджає, що незабаром Вам може знадобитися постояти за себе. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.
Закохані
Скоро Вам може знадобитися ухвалити рішення, — зробіть це без вагань. Ваше серце, розум та інтуїція будуть у гармонії та підкажуть Вам правильну відповідь, щоб виправити все на краще.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді за картами Таро.