Таропрогноз на 1 листопада 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 1 листопада 2023 року, деякі будуть сповнені гармонії, тоді як іншим навпаки може доведеться постояти за себе і поратися з неприємностями.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на перший день листопада. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка мечів, П’ятірка жезлів, Закохані

Перевернута П’ятірка мечів

Ця карта ще називається "Владика поразки", і вона попереджає, що ось-ось у Вас може щось піти не за планом, може звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

П’ятірка жезлів

Ще ця карта називається Владикою боротьби, і вона попереджає, що незабаром Вам може знадобитися постояти за себе. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Закохані

Скоро Вам може знадобитися ухвалити рішення, — зробіть це без вагань. Ваше серце, розум та інтуїція будуть у гармонії та підкажуть Вам правильну відповідь, щоб виправити все на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді за картами Таро.