Как просушить погреб или подвал осенью и зимой: простой и безопасный способ

Покупать специальный осушитель не придется

Погреб или подвал — неотъемлемая часть практически любого частного дома или дачи. Здесь владельцы хранят фрукты и овощи, консервацию, некоторые вещи и инструменты, которые могут пригодиться в хозяйстве.

В холодную пору года погреба нередко сыреют. Это случается из-за плохой вентиляции, недостаточного проветривания и др. Если в строении скопилась излишняя влага, нужно как можно скорее ее удалить. В противном случае внутри погреба могут испортиться продукты, а также возникнуть плесень. К счастью, есть простой способ устранить проблему, не покупая специальный осушитель воздуха.

Чаще всего причиной появления влаги является неисправность вентиляции или плохая изоляция. Но пока будет решаться вопрос с вентиляцией, можно начать борьбу с высокой влажностью в подвале. Для этого нужен будет силиконовый наполнитель для кошачьего туалета.

Насыпьте наполнительно в старые носки или тканевые мешки и плотно завяжите. Полученные поглотители влаги разложите по полкам в погребе.

Гранулы впитают влагу и защитят от плесени. Не забывайте время от времени заменять наполнитель на сухой.

Размещать мешки с наполнителем для кошачьего туалета можно не только в подвале, но и в других помещениях с риском чрезмерной влажности, например, в ванной комнате. Они также хорошо подойдут для гардеробной, где защитят одежду от неприятных запахов.

Чтобы проблема с высокой влажностью не вернулась, в первую очередь следует позаботиться об утеплении наружных стен, не забывая и о подземной.

Кроме того, систематически проверяйте состояние канализационного отстойника и желоба – они должны быть чистыми, ведь только тогда они будут правильно транспортировать воду. Не менее важна хорошая вентиляция.

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