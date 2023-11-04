Таропрогноз на 5 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 5 ноября 2023 года, некоторые будут чрезвычайно радостными и успешными, в то время как других ждет разочарование и апатия.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятый день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз кубков, перевернутая Девятка кубков, Шестерка пентаклей

Перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что в скором времени Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.

Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что для Вас наступило благоприятное время для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в ноябре по картам Таро.