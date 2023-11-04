Как использовать скорлупу грецких орехов: несколько хитрых способов
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Скорлупа будет полезной в быту и на дачном участке
Ореховая скорлупа, как правило, отправляется в мусорное ведро, как только из нее достанут ядро. Но на самом деле оболочка орехов может заменить популярный косметический продукт, а еще успешно использоваться на дачном участке. Ранее мы рассказывали, как легко отделить ядра грецкого ореха от скорлупы без молотка и орехокола.
Скраб
В состав скорлупы входит очень много полезных веществ и ее можно применять в качестве скраба для тела. Для приготовления необходима чайная ложка меда, измельченная ореховая скорлупа, несколько капель эфирного масла лимона.
- Скорлупу разломать на куски молотком, а потом измельчить в блендере или кофемолке. Частицы должны напоминать крупу.
- К измельченной скорлупе добавить мед, эфирное масло и тщательно перемешать.
Готовое средство нужно хранить в темном месте и использовать как обычный скраб для тела.
Дренаж
Один из вариантов использования скорлупы – применять ее в качестве дренажа. Такой способ подойдет как для комнатных растений, так и для дачного участка.
Скорлупу кладут на дно цветочного горшка или в ящики для рассады, засыпают почвой и выращивают растения обычным способом.
Удобрение
Опытные дачники используют скорлупу ореха в качестве подкормки. Половинки скорлупы выкладывают в мангал или печку и поджигают. Когда она прогорит, останется древесная зола с высоким содержанием полезных микроэлементов. Из такой золы готовят жидкий настой или используют ее в сухом виде, внося в почву при посадке или насыпая под корни растений.
Мульча
Скорлупой ореха можно покрывать почву возле цветов и деревьев в саду. Такая мульча будет удерживать влагу и будет препятствовать росту сорняков.
Декор
При наличии большого количества скорлупы можно выкладывать ею садовые дорожки. Для этих целей лучше выбирать самые крупные и ровные половинки. Их укладывают выпуклой частью вверх и хорошо утрамбовывают.
Вместе с детьми из скорлупы можно мастерить поделки, которые станут элементами декора в доме.
Морилка
Ореховую скорлупу необходимо подсушить в затемненном месте. Затем ее нужно залить водой и отварить с добавлением соды. Остывшим раствором можно покрывать дерево.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что нужно обязательно сделать со свежими грецкими орехами. Это позволит им долго оставаться свежими.