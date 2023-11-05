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Альтернатива бьюти-средствам: необычные способы использования скорлупы грецких орехов

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Не спешите выбрасывать скорлупу
Не спешите выбрасывать скорлупу. Фото Pixabay

Твердую оболочку грецких орехов можно использовать для красоты

Грецкие орехи являются одними из самых питательных продуктов. Но ценность представляет не только ядра ореха, но и прочная скорлупа. Она содержит питательные вещества, которые можно использовать во многих домашних средствах и косметике.

О нескольких простых и экономичных способах использования скорлупы грецких орехов пишет Gazeta.pl.

Грецкие орехи от природы богаты антиоксидантами, минералами, витамином Е, В6, фолиевой кислотой, белком, водой, углеводами и клетчаткой, и это лишь некоторые из них. Как и питательные вещества, скорлупа грецких орехов также содержит антиоксиданты и биологически активные растительные соединения, такие как фенольные кислоты, дубильные вещества и флавоноиды, которые полезны для здоровья.

Однако скорлупа твердая и несъедобная. Но ее питательные вещества можно легко использовать в качестве бьюти-средства. Косметика на основе скорлупы грецкого ореха готовится очень легко. Еще одно преимущество — экономия денег.

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Растолките скорлупу грецких орехов пестиком в ступке или молотком, а затем измельчите ее в крупный порошок. Смешайте скорлупу с рисовой мукой и кофейным жмыхом, добавьте масло витамина Е и глицерин. Используйте этот домашний скраб, как и покупной. Единственный недостаток — долго хранить такой скраб нежелательно. Поэтому готовить его лучше небольшими порциями.

Оттеночный бальзам для волос

Если вы хотите затемнить цвет волос и скрыть седые пряди и при этом не использовать покупные красители — используйте скорлупу грецкого ореха. Обратите внимание, что полученный цвет будет от светлого до темно-коричневого, в зависимости от исходного оттенка волос.

Скорлупу грецких орехов измельчите молотком и варите около получаса, затем дайте остыть и процедите. Перед применением нанесите немного средства на кожу и проверьте, нет ли негативной реакции. Если все нормально, нанесите отвар из ореховой скорлупы на волосы, подождите не менее часа, а затем смойте.

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