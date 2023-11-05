Альтернатива бьюти-средствам: необычные способы использования скорлупы грецких орехов

Твердую оболочку грецких орехов можно использовать для красоты

Грецкие орехи являются одними из самых питательных продуктов. Но ценность представляет не только ядра ореха, но и прочная скорлупа. Она содержит питательные вещества, которые можно использовать во многих домашних средствах и косметике.

О нескольких простых и экономичных способах использования скорлупы грецких орехов пишет Gazeta.pl.

Грецкие орехи от природы богаты антиоксидантами, минералами, витамином Е, В6, фолиевой кислотой, белком, водой, углеводами и клетчаткой, и это лишь некоторые из них. Как и питательные вещества, скорлупа грецких орехов также содержит антиоксиданты и биологически активные растительные соединения, такие как фенольные кислоты, дубильные вещества и флавоноиды, которые полезны для здоровья.

Однако скорлупа твердая и несъедобная. Но ее питательные вещества можно легко использовать в качестве бьюти-средства. Косметика на основе скорлупы грецкого ореха готовится очень легко. Еще одно преимущество — экономия денег.

Натуральный пилинг для кожи

Растолките скорлупу грецких орехов пестиком в ступке или молотком, а затем измельчите ее в крупный порошок. Смешайте скорлупу с рисовой мукой и кофейным жмыхом, добавьте масло витамина Е и глицерин. Используйте этот домашний скраб, как и покупной. Единственный недостаток — долго хранить такой скраб нежелательно. Поэтому готовить его лучше небольшими порциями.

Оттеночный бальзам для волос

Если вы хотите затемнить цвет волос и скрыть седые пряди и при этом не использовать покупные красители — используйте скорлупу грецкого ореха. Обратите внимание, что полученный цвет будет от светлого до темно-коричневого, в зависимости от исходного оттенка волос.

Скорлупу грецких орехов измельчите молотком и варите около получаса, затем дайте остыть и процедите. Перед применением нанесите немного средства на кожу и проверьте, нет ли негативной реакции. Если все нормально, нанесите отвар из ореховой скорлупы на волосы, подождите не менее часа, а затем смойте.

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