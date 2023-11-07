Почему нельзя "знаходитися в лікарні": как правильно сказать это в украинском языке

Некоторые вещи могут "знаходитися в лікарні", но не люди

В последнее время украинский язык стал набирать необычайную популярность, как в Украине, так и за ее пределами. Однако последствия длительной советской оккупации все же не прошли бесследно и во многих деталях все же проскакивают неправильные слова.

Как говорится на портале l-ponomar, то же касается от часто встречаемого слова "знаходитися", например во фразе "знаходитися в лікарні". Оно явно образовалось от российского "находиться в больнице" и было просто дословно переведено.

Однако в украинском языке слово "знаходитися" может быть применимо к вещи, которая потерялась, а потом нашлась, но никак не к местопребыванию человека.

Если говорить о человеке, который попал в больницу, то правильно будет сказать "перебуває в лікарні" или даже проще "лікується". При этом в первом случае речь идет о том, что человек физически пребывает на территории больницы, а во втором — что он там непосредственно проходит лечение.

То есть человек не может "лікуватися", если он зашел в больницу случайно, например, проведать знакомого или проконсультироваться с врачом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять словосочетаний строго запрещено писать вместе в украинском языке, однако их все равно часто так пишут.