Не говорите "криворожицы": как на украинском правильно называть жителей разных городов

Говорить на родном языке нужно правильно

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, с тем, как правильно называть жителей того или иного города, или региона.

"Телеграф", ссылаясь на книгу доцента Киевского университета имени Бориса Гринченко Александра Авраменко, рассказывает, как это делать правильно. Существует несколько несложных правил.

Например, как назвать жителей населенных пунктов, имеющих сложное или составное название как Каменец-Подольский, Горишние Плавни и подобные? Нужно выбрать главное слово и образовать название по определенному устоявшемуся словообразовательному образцу. В названии Каменец-Подольский главное слово – Каменец, следовательно, жители города – каменчане, а жители Горишних Плавней – плавнивцы, потому что главное слово в этом названии – Плавни.

А вот жителей Кривого Рога правильно называть не криворожцы и не криворожицы, а криворижець. Женщин же лучше называть жительница Кривого Рога.

И чтобы напомнить — названия жителей всех областных центров и городов Симферополь и Севастополь:

Винница – винничане

Днепр – днепряне

Донецк – дончане

Житомир – житомирцы, житомиряне

Запорожье – запорожцы

Ивано-Франковск – иванофранковцы

Киев – киевляне

Кропивницкий – кропивничане

Луганск – луганцы, луганчане

Луцк – лучане

Львов – львовяне

Николаев – николаевцы

Одесса – одесситы

Полтава – полтавцы, полтавчане

Ровно – ровенцы, ровенчане, ровняне

Севастополь – севастопольцы

Симферополь – симферопольцы

Сумы – сумчане

Тернополь – тернопольцы, тернопольчане

Ужгород – ужгородцы

Харьков – харьковцы, харьковчане

Херсон – херсонцы

Хмельницкий – хмельничане

Черкассы – черкасцы, черкащане

Черновцы – черновчане

Чернигов – черниговцы, черниговчане

Напомним, ранее мы писали о том, что как правильно говорить на украинском языке "на протязі" или "протягом".