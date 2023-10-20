Забудьте слово "підходящий": как правильно говорить в украинском языке

В украинском языке есть правильные слова, которые подходят к любой ситуации

В украинском языке есть много заимствованных иноязычных слов. Чаще всего это слова из русского языка, и их употребление считается калькой. К примеру, слова "подходящий" в значении "тот, что подходит" или "тот, что нужен" в украинском языке нет. Однако есть множество соответствий.

На портале "Мова — ДНК нації" рассказали, чем заменить слово "подходящий" в украинском языке, чтобы говорить грамотно. У каждого соответствующего слова есть свое уникальное значение.

Чтобы отметить "подходящий" момент, случай или возможность, лучше использовать слова "підхожий", "відповідний", "придатний", "слушний", "нагідний", "догідний", "пригідний". Если речь идет о цене, то лучше использовать слово "поцінний".

Также есть и другие варианты:

подходящий случай – нагода; нагідний, догідний, пригідний випадок;

подходящий товар – підхожий крам (товар);

подходящий по цене – поцінний;

купить за подходящую цену – купити поцінно;

подходящее для вас место – відповідна для вас посада;

подходящее дело – підхоже діло, рука, на руку, на руку ковінька;

первый подходящий – перший-ліпший;

подходящее время – слушний час, добра година, догідна хвилина;

подходящий инструмент – підхожий, відповідний інструмент;

подходящий к использованию – придатний для використання.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно говорить "оплатив", "сплатив" или "виплатив". Украинцам подробно объяснили разницу в значении этих слов.