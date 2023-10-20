Забудьте слово "підходящий": как правильно говорить в украинском языке
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В украинском языке есть правильные слова, которые подходят к любой ситуации
В украинском языке есть много заимствованных иноязычных слов. Чаще всего это слова из русского языка, и их употребление считается калькой. К примеру, слова "подходящий" в значении "тот, что подходит" или "тот, что нужен" в украинском языке нет. Однако есть множество соответствий.
На портале "Мова — ДНК нації" рассказали, чем заменить слово "подходящий" в украинском языке, чтобы говорить грамотно. У каждого соответствующего слова есть свое уникальное значение.
Чтобы отметить "подходящий" момент, случай или возможность, лучше использовать слова "підхожий", "відповідний", "придатний", "слушний", "нагідний", "догідний", "пригідний". Если речь идет о цене, то лучше использовать слово "поцінний".
Также есть и другие варианты:
- подходящий случай – нагода; нагідний, догідний, пригідний випадок;
- подходящий товар – підхожий крам (товар);
- подходящий по цене – поцінний;
- купить за подходящую цену – купити поцінно;
- подходящее для вас место – відповідна для вас посада;
- подходящее дело – підхоже діло, рука, на руку, на руку ковінька;
- первый подходящий – перший-ліпший;
- подходящее время – слушний час, добра година, догідна хвилина;
- подходящий инструмент – підхожий, відповідний інструмент;
- подходящий к использованию – придатний для використання.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно говорить "оплатив", "сплатив" или "виплатив". Украинцам подробно объяснили разницу в значении этих слов.