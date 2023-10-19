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"Оплатив", "сплатив" или "виплатив"? Не каждый украинец знает, как правильно употреблять эти слова

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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"Оплатив", "сплатив" или "виплатив"? Не каждый украинец знает, как правильно употреблять эти слова Новость обновлена 19 октября 2023, 00:07

Легко раз и навсегда запомнить, в каких случаях какое слово стоит использовать

Украиноязычных людей становится больше буквально с каждым днем, однако это также создает и большую проблему суржика и ошибок в речи.

К примеру, многие путают, когда нужно говорить "оплата", а когда "сплата" или "виплата". Тонкости объясняет известная библиотека "Словопедія".

"Виплата", — это слово употребляется, когда речь идет о выплате процентов, долга, заработной платы, и т.д. Это про выплату платы за что-то.

"Сплата", — это про внесение платы за что-нибудь или компенсация чего-нибудь. К примеру, когда речь идет про оплату задолженности, членских взносов, налогов.

"Оплата", — это когда речь идет о внесении платы, платеже, выплате денег за что-нибудь. К примеру: гарантированная оплата труда, оплата налогов, размер оплаты, условия оплаты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно употреблять слова "знаходитися", "перебувати" и "розташовуватися", — это важно знать, поскольку, к примеру, некоторые говорят "я знаходжуся в Києві", хотя это неправильно.

Также бывает путают, как стоит говорить пожелания на ночь, — "на добраніч" или "надобраніч".

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#Украинский язык #Правописание