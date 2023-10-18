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Вы "знаходитесь" дома или "перебуваєте"? Языковед объяснил, как говорить правильно

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Есть простое правило, как запомнить верное значение слов

Из-за того, что в Украине большой популярностью долгое время пользовался русский язык, многие слова в украинском языке стали калькой с русского. Одна из самых популярных ошибок слово "знаходитися" в значении находиться где-то.

По словам языковеда Александра Авраменко, украинцы часто путают значение слов "знаходитися", "перебувати" и "розташовуватися". Он объяснил, когда правильно употреблять каждое из них.

Так, слово "знаходитися" означает быть найденным, обнаруженным в результате поисков, то есть найтись. К примеру, "знайшлася загублена річ" или "знайшовся документ". В предложении "я знаходжуся в Києві" слово "знаходжуся" употребляется неправильно, ведь тут речь не о поиске чего-то потерянного. Правильно будет сказать "я перебуваю в Києві".

Также говорить "книжка знаходиться на поличці" неправильно, нужно заменить кальку с русского языка на слово "розташована". Кроме того, "перукарня розташована біля річки", а не "знаходиться".

Также слово "знаходиться" можно заменить другими словами, в зависимости от контекста: "бути", "міститися", "перебувати" або "розташовуватися".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как будет правильно "воєнний" или "військовий". Украинцам подробно объяснили в каком случае нужно употреблять то или иное слово.

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