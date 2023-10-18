Ви "знаходитеся" вдома чи "перебуваєте"? Мовознавець пояснив, як правильно говорити

Є просте правило, як запам’ятати правильне значення слів

Через те, що в Україні великою популярністю довгий час користувалася російська мова, багато слів в українській мові стали калькою з російської. Одна з найпопулярніших помилок слово "знаходитися" у значенні перебувати десь.

За словами мовознавця Олександра Авраменка, українці часто плутають значення слів "знаходитися", "перебувати" та "розташовуватися". Він пояснив, коли правильно вживати кожне з них.

Так, слово "знаходитися" означає бути знайденим, виявленим у результаті пошуків, тобто знайтись. Наприклад, "знайшлась загублена річ" або "знайшовся документ". У реченні "я знаходжуся в Києві" слово "знаходжуся" вживається неправильно, адже тут не йдеться про пошук чогось втраченого. Правильно сказати "я перебуваю в Києві".

Також говорити "книжка знаходиться на поличці" неправильно, потрібно замінити кальку з російської мови на слово "розташована". Крім того, "перукарня розташована біля річки", а не "знаходиться".

Також слово "знаходиться" можна замінити іншими словами, залежно від контексту: "бути", "міститися", "перебувати" або "розташовуватися".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як буде правильно "воєнний" чи "військовий". Українцям докладно пояснили, у якому разі потрібно вживати те чи інше слово.