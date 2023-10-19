"Оплатив", "сплатив" чи "виплатив"? Не кожен українець знає, як правильно вживати ці слова

Легко раз і назавжди запам’ятати, у яких випадках яке слово варто використати

Україномовних людей стає більше буквально з кожним днем, проте це також створює велику проблему суржику та помилок у мові.

Наприклад, багато хто плутає, коли треба говорити "оплата", а коли "сплата" або "виплата". Тонкощі пояснює відома бібліотека "Словопедія".

"Виплата", — це слово вживається, коли йдеться про виплату відсотків, боргу, заробітної плати тощо. Це про виплату плати за щось.

"Сплата", — це про внесення плати за щось або компенсація чогось. Наприклад, коли йдеться про сплату заборгованості, членських внесків, податків.

"Оплата", — це коли йдеться про внесення плати, платіж, виплату грошей за щось. Наприклад: гарантована оплата праці, оплата податків, обсяг оплати, умови оплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вживати слова "знаходитися", "перебувати" та "розташовуватися", — це важливо знати, оскільки, наприклад, деякі кажуть "я перебуваю в Києві", хоча це неправильно.

Також буває плутають, як варто говорити побажання на ніч, — "на добраніч" чи "надобраніч".